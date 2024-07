Taremi pronto per la sua esperienza all’Inter! Cosa porta e perché sarà utile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)è atterrato a Milano e presto effettuerà le visite mediche. Si attende solo l’ufficialità per il nuovo attaccante dell’Inter, ma come riuscirà a dare il suo contributo alla causa? Ecco i motivi dela Simone Inzaghi. NUOVO RINFORZO – Mehdiè a Milano e tra oggi e domani effettuerà le visite mediche con l’Inter. L’accordo, già annunciato a gennaio, diventerà ufficiale dopo che l’attaccante iraniano avrà completato le procedure mediche. Con il contratto in scadenza a giugno con il Porto,aveva già raggiunto un accordo anticipato con il club. Dopo gli arrivi di Josep Martinez e Piotr Zielinski, l’Inter è pronta a dare il benvenuto al suo nuovo attaccante. Mehdirappresenta un innesto di qualità per il reparto offensivo nerazzurro, soprattutto dopo l’addio di Alexis Sanchez, il cui contratto è scaduto.