Spagna-Francia 2-1 Deschamps | Hanno dimostrato di essere la squadra migliore

(Di martedì 9 luglio 2024) Didierha parlato nel post-partita di2-1, semifinale di Euro 2024. Sconfitta dolorosa per i Bleus, che si fermano a un passo dall’atto conclusivo del torneo e rimandano ancora una volta l’appuntamento con quel titolo continentale che manca dall’ormai lontano 2000. Il commissario tecnico francese ha così analizzato la sconfitta subita in rimonta per mano delle Furie Rosse, dando grandi meriti agli avversari: “Lahaanche stasera dilache ha dato la miglior impressione in questo Europeo – spiega – Noi siamo stati bravi e anche fortunati a sbloccare per primi il risultato, ma i nostri avversari ci sono stati superiori nel controllo della partita. Ci abbiamo provato fino alla fine, contro unadavvero forte.