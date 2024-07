Qui qualcuno aspetta un bambino Bomba in diretta imbarazzo De Girolamo e Semprini

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 9 luglio 2024) Qualcosa di totalmente into è stato ascoltato dai telespettatori da casa e dai presenti nello studio del programma condotto da Nunzia Desu Rai 1, Estate in, è stata immediatamente festa per tutti anche se è ancora tutto da verificare. La 48enne potrebbe aver lasciato inteso di essere incinta. Sembra incredibile, ma è andata proprio così, nel corso dell’ultima puntata di Estate in. Nunzia Deha voluto fare gli auguri a Gigi D’Alessio e alla sua compagna Denise Esposito per la nascita del loro secondo erede, la piccola Ginevra, nata due giorni fa. Poi si sarebbe lasciata scappare questa news. “Prima di tutto volevo fare i miei personali auguri a Gigi e alla compagna Denise per Ginevra, visto che è nata questa bellissima figlia”, ha per l’appunto cominciato Nunzia Denella trasmissione.