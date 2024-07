Questo binomio tra un grande classico e un pezzo spumeggiante è l’abbinamento show stopper della stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 9 luglio 2024) Qual è il modo migliore per dare un appeal tutto nuovo a un capoe minimale così come a uno scintillante ed eye-catching? Semplice. Il segreto è combinarli in un unico outfit che serva, nel primo caso, a smorzare i toni, nel secondo a sdrammatizzare. Esattamente quello che succede quando si mettono insieme due pezzi da novanta come camicia bianca e gonna di paillettes. Spesso nella moda, infatti, vince la regola degli opposti che si attraggono. Ovvero, più i capi si trovano agli antipodi per stile e mood, maggiore sarà l’effetto wow che provocheranno quando vengono accostati tra loro. Una formula da tenere bene in mente ogni volta che ci si trova davanti all’armadio affermando di non avere niente da mettere.