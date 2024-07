Orrore a Ponza 16enne violentata in casa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 luglio 2024) AGI - La procura di Cassino indaga sulla violenza sessuale denunciata da unaaggredita da un 34enne romano a. La ragazza si trovava ine attendeva i genitori, entrambi lavoratori stagionali di nazionalità romena, quando è stata raggiunta dall'uomo, vicino didella famiglia, che si trovava sull'isola come cameriere per la stagione estiva. Secondo quanto hanno ricostruito da chi indaga, erano circa le 19 quando la ragazza è uscita un attimo da, probabilmente per buttare la spazzatura, e si è trovata di fronte il 34enne, che l'ha costretta a rientrare nell'abitazione e ne ha abusato. Dopo aver subito la violenza, la ragazza sotto shock ha trovato la forza di rintracciare sua madre e le ha raccontato tutto: è stata la donna a chiamare i militari denunciando lo stupro della figlia che ora si trova in una struttura protetta della Capitale dopo un passaggio dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.