Olanda-Inghilterra Kane | Le aspettative aumentano ma siamo pronti

(Di martedì 9 luglio 2024) Harryha presentatodurante la conferenza stampa alla vigilia del match, nel contesto di Euro 2024. Il capitano della selezione inglese, nonché centravanti titolare, ha esordito menzionando due attaccanti rivali: “Depay e Weghorst? Sono due attaccanti diversi, chiunque giochi porta qualcosa di suo alla squadra olandese. Sono due attaccanti molto bravi ed essere in una semifinale agli Europei significa che stanno giocando bene. Speriamo di riuscire a limitarli, ma sarà sicuramente dura“. In seguito, l’attaccante di proprietà del Bayern Monaco di è concentrato sulla sua Nazionale in vista dell’importante semifinale. “Quelli che hanno avuto più esperienza, sanno cosa significa giocare per l’nei tornei più importanti.