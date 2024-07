Margot Robbie | Barbie è in dolce attesa!

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di martedì 9 luglio 2024) Paparazzata sul lago di Como,, sposata con Tom Ackerley, mostra il suo “pancino”. Per loro è il primo figlioe Tom Ackerley si sono innamorati nel 2014 sul set del film Suite Francaise. Ora la coppia è indel primo bebè Pensi ae subito, diciamolo, il pensiero va al film ormai cult “”. Solo uno dei grandi successi della bellissima attrice ovviamente. Ora, per lei, una grande novità non legata al set. Ci sono evidenze che attestano una cicogna in arrivo! A testimoniarlo alcuni scatti della coppia “rubati” durante una romantica gita sul Lago di Como. Foto che hanno fatto il giro del web rendendo la notizia virale. Un romantico viaggio in Italiae il marito Tom Ackerley, dunque, sono indel loro primo bebè.