Lufthansa torna nel mirino della Ue Aperta un’indagine sugli aiuti di Stato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Quattro anni dopo l’approvazione, la Commissione europeasui propri passi e apreapprofonditaditedeschi adurante la pandemia. Sei miliardi con cui Berlino, nell’estate del 2020, ha supportato la compagnia aerea nel ripristinare il bilancio e la liquidità: inizialmente avallata da Bruxelles, perché considerata in linea con le norme Uedi, la maxi-misura era già stata annullata l’anno scorso da una sentenzaCorte di giustizia dell’Ue. E ora ci vuole rimettere le mani anche la Commissione. A pochi giorni dal sudatissimo via libera alla fusione con Ita Airways, il colosso tedesco dei cieli è ancora tra i dossierCommissione europea. Il pacchetto di ricapitalizzazione, approvato da Bruxelles il 25 giugno 2020, consisteva in una componente azionaria di 306 milioni di euro e in due componenti di strumenti ibridi, uno di 4,7 miliardi di euro e l’altro di 1 miliardo di euro.