Litiga con la compagna e lei incendia la tenda da campeggio con lui dentro

(Di martedì 9 luglio 2024) Porto Sant'Elpidio, 9 luglio 2024 -con la suae lei, per vendicarsi, dà fuoco alladadove stava soggiornando con lui. C’è mancato poco che una lite tra conviventi si trasformasse in tragedia e solo la prontezza di riflessi del giovane, oggetto dell’attentato, ha evitato il peggio. E’ accaduto nella notte a Porto Sant’Elpidio, nella zona adiacente alla Ex Fim e vittima della ritorsioneria è stato un 31enne del posto di origini tunisine. Erano da poco passate le tre quando il giovane, che stava dormendo in, è stato svegliato dai bagliori delle fiamme e dal fumo che lo stava circondando. La rapidità di reazione gli ha permesso di uscire in tempo prima di rimanere intrappolato. Il 31enne, ha immediatamente allertato i vigili del fuoco e, nel frattempo, ha cercato di spegnere il rogo, rimanendo lievemente ustionato.