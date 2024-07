L' inconfessata ragione della scaramuccia fra il sindaco Sala e la premier Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 9 luglio 2024) Milano è viva, l’Italia muore. Credo sia questa l’estrema sintesifra Beppee Giorgiae, al contempo, la sua. A Milano la gente che arriva è in crescita mentre dall’Italia va via; quando, fra trent’anni, in Italia ci saranno forse solo balle di fieno che rotolano, la popolazione di Milano sarà aumentata di sessantamila persone. A Milano si costruisce a iosa, tanto che la Procura vuole porre un freno al sorgere di nuovi edifici che ritiene abusivi, mentre in Italia si distribuiscono soldi a fondo perduto per innalzare impalcature dinanzi a edifici cadenti. A Milano si pagano mediamente ottomila euro di Irpef, mentre in Italia se ne pagano cinquemila. A Milano c’è una concentrazione tanto elevata di attività culturali e di intrattenimento – fra case editrici, spettacoli, concerti, conferenze, mostre – da insufflare il sospetto che sia in Italia che se ne fanno troppo poche.