La bordata di Fausto Bertinotti alla sinistra | È in piena crisi le serve un bagno di umiltà

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) “Laitaliana è in” e deve fare “undi”. Mentre aè tutto un rallegrarsi per l’esito delle elezioni francesi, laarriva da. L’ex segretario di Rifondazione comunista ha fatto il punto sul voto in Francia e su ciò che avviene in Italia, avvertendo che “laitaliana deve costruirsi una sua strada”, perché “è finito il tempo delle imitazioni”. Si tratta di un’analisi che trova in realtà ampia condivisione, specie dalle parti del Pd, ma con una differenza sostanziale: là è accompagnata da letture autoconsolatorie, che parlano di una strada ampiamente tracciata e di un traguardo anche di coalizione a portata;avverte che, invece, per la“il cammino è lunghissimo”.