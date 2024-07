Interesse per Bijol | su di lui club di Bundesliga e Premier League – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) L’Inter negli scorsi giorni aveva sondato il nome di Jaka. Il difensore sloveno hasia inche in. Come raccontato da Gianlugi Longari di Sportitalia, al momento c’è poca sostanza. SLOVENIA – Nelle scorse ore è tornato in auge il nome di Jakain orbitaInter. I nerazzurri, dopo lo stop di Buchanan, vogliono aggiungere un difensore al parco arretrato di Simone Inzaghi. E il nome dello sloveno era finito nella lista dei nerazzurri secondo alcuni media. Come raccolto da Gianluigi Longari, noto giornalista di Sportitalia, al momento il tutto è assolutamente distante. Come spiegato attraverso il suo account twitter, il profilo dello sloveno piace alle big di serie A e ha due sondaggi dalla Germania con Wolfsburg e Stoccarda.