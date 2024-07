Inter pronto un vertice con Oaktree per il difensore | ultime chance per Hermoso|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 9 luglio 2024) 2024-07-09 09:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: In casaci sono ancora due fronti apertissimi di mercato. Uno, l’attaccante mobile e con caratteristiche più simili a Thuram che non a Lautro voluto, nel senso di richiesto esplicitamente, dall’allenatore Simone Inzaghi e l’altro, il sostituto di Tajon Buchanan, capitato purtroppo per uno sfortunato caso, e che sarà non un esterno ma un braccetto difensivo mancino. Due strade di mercato con strategie completamente differenti e che stanno portando la squadra mercato a lavorare su fronti diametralmente opposti. Per quanto riguarda la difesa l’obiettivo dichiarato e facilmente percorribile resta quello di Mario Hermoso, svincolatosi dall’Atletico Madrid ea firmare ma su di lui, almeno per ora, è arrivato il veto del fondo