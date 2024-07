Incidente oggi a Ravenna morto un 17enne nel frontale tra moto e camion

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 - Ennesima tragedia sulle strade delte. Unciclista di 17 anni èin unstradale avvenuto questa mattina attorno alle 7.30 a Casola Valsenio. A quell'ora il ragazzo, forse dopo avere perso il controllo del suo mezzo in corrispondenza di una curva, si è scontrato con unche stava procedendo in direzione opposta venendo sbalzato sull'asfalto. Sul posto, gli operatori del 118 ma per il giovane non c'era ormai più niente da fare. Anche la polizia locale è intervenuta, per i rilevi del caso. .