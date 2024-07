Il Gladiatore 2 | tutto quello che sappiamo sul sequel più atteso dell’anno

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 9 luglio 2024) Le prime, adrenaliniche immagini del trailer ufficiale ci hanno entusiasmato, emozionato ed avvinto: ildel capolavoro cinematografico del 2000 diretto da Sir Ridley Scott e vincitore a suo tempo di bin 5 premi Oscar sta per sbarcare nelle sale cinematografiche diil mondo. Il2, secondo capitolo in arrivo al cinema a novembre 2024, è sempre diretto dall’instancabile regista britannico, ma è ambientato molti anni dopo le vicende dell’immortale peplum post-moderno con protagonista l’iconico Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio. In occasione del rilascio del primo trailer ufficiale del film, eccochesu IlII, dalle location utilizzate per ricostruire l’impressionante Roma ai tempi del regno di Geta e Caracalla, al cast e i personaggi (alcuni reali, altri di finzione cinematografica), fino al budget impressionante e alla data di uscita diche si prospetta già come uno dei lungometraggi più spasmodicamente attesi nella seconda parte del 2024 al buio di una sala.