Il filosofo Onfray | In Francia un partito unico anti-Le Pen È un regime che ha rotto con la democrazia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Ildella destra francese Michelnon ha preso benissimo la sconfitta del Rassemblement National alle elezioni legislative in. «È semplicemente inaspettato: nessun sondaggista, nessun politologo, nessun editorialista lo aveva immaginato. Da anni, il Rassemblement National è demonizzato dai rappresentdel sistema di Maastricht di destra e di sinistra che coprono un ampio spettro e costituiscono unche si è completamente mobilitato contro il RN. Tuttavia, ognial potere designa unche hacon la», dice oggi in un’intervista a La Stampa. La scommessa persa di Macron SecondoMacron ha in ogni caso perso la sua scommessa «perché questa assemblea nazionale risulta ingovernabile: non ha nessuna maggioranza.