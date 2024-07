Il diavolo veste Prada | sequel in sviluppo alla Disney

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Dopo aver scritto la sceneggiatura dell’amata commedia drammatica ambientata nel mondo della moda Il, con Anne Hathaway, Meryl Streep ed Emily Blunt, Aline Brosh McKenna è stata scelta per scrivere la sceneggiatura di unattualmente in fase dipresso. Non è ancora chiaro chi del cast originale tornerà. (Va notato che in un’intervista di pochi mesi fa, Hathaway ha espresso scetticismo sul fatto che “undi quella storia sarebbe mai accaduto”). Il regista del film originale, David Frankel, è in trattative per tornare, ci è stato detto, e anche la produttrice originale Wendy Finerman tornerà. Distribuito d20th Century Fox prima dell’acquisizione dello studio da parte della, Ilè basato sull’omonimo romanzo del 2003 di Lauren Weisberger.