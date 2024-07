Il diavolo veste Prada | in lavorazione il sequel!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 9 luglio 2024) Il: inil! Tenetevi forte. Miranda Priestly è destinata a regalare altri sguardi fulminanti neldi Il. La Disney sta sviluppando undel film di successo del 2006 con Meryl Streep nei panni di Miranda Priestly, la potente redattrice di Runway, con Anne Hathaway ed Emily Blunt nei panni delle di lei assistenti Andrea Sachs ed Emily Charlton. La sceneggiatrice del film originale Aline Brosh McKenna (“Crazy Ex-Girlfriend”, “Your Place or Mine”) è in trattative per tornare a scrivere il prossimo capitolo. Non è chiaro chi del cast originale ritornerà, ma secondo quanto riferito la trama segue Priestly mentre naviga nella sua carriera in mezzo al declino dell’editoria di riviste tradizionali e affronta il personaggio di Blunt, ora un dirigente di potere per un gruppo di lusso con soldi destinati alla pubblicità di cui Miranda ha estremo bisogno.