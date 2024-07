I ghiacciai la neve e il negazionismo climatico

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 9 luglio 2024) Ci avete segnalato articoli che riprendono i dati pubblicati del Centro nivometeorologico della Lombardia, articoli con titoli come questo de La Verità: Toh, i“in estinzione” ora crescono Articoli che servono, con la loro narrativa tossica, a continuare in quell’opera di disinformazione sui cambiamenti climatici che va avanti da anni. È vero, secondo i dati l’ARPA Lombardia lo scorso inverno ha registrato accumuli dicompresi tra i 20 e i 40 metri; si tratta di accumuli particolarmente abbondanti dovuti anche al fatto che ci sono stati una serie di eventi nevosi straordinari in primavera. Eventi che hanno aumentato lo spessore del manto nevoso permettendo così ad alcunidi “mangiare” – perché è appunto lail cibo che permette loro di aumentare di volume.