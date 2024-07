I furgoni di Amazon e le omissioni che disinformano

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 9 luglio 2024) Ci è stato segnalato un articolo apparso su Scenari Economici (d’ora in poi SE), articolo che non riguarda una bufala, ma proprio per questo è importante per mostrare come funziona una certa informazione. L’articolo riguarda i furgoncini delle consegne dinegli Stati Uniti, furgoncini forniti da un’azienda che si chiama Rivian. Il titolo di SE: IRivian per le consegnehanno un problema: prendono fuoco L’articolo racconta un fatto corretto, prendendolo da una testata che ha raccontato, senza alcun bias, gli eventi, per filo e per segno. La differenza tra SE e la fonte da cui hanno ripreso l’articolo è proprio questa. La prima testata, americana, comincia l’articolo fin da subito con questa frase: EV fires, while severe, aren’t as common as some naysayers predicted when electric power first started gaining popularity.