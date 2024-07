Giugliano in Campania | aperta l’iniziativa Spiagge Pulite

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)in: Il via alda Legambiente con il patrocinio del Comune die ProlocoIn: Mercoledì 10 luglio dalle ore 09:00 alle ore 11:00 si attiverà” presso L’ Arenile di Bagnoli, all’ex lido Nato a Varcaturo . Il progetto è stato fondato da Legambiente con il patrocinio del comune diine l’Assessorato Turismo e Parco Archeologico Liternum. A presidiare il luogo ci saranno i volontari del campo Legambiente che si concentreranno sulla bonifica e la pulizia della spiaggia. Ma non solo, il progetto, difatti, coinvolgerà anche la salvaguardia di specie marine, tra cui le tartarughe e i gigli di mare, da cui da quest’ultimi deriva il nome “” , proprio, per la famosa affluenza di crescita di gigli sulle dune.