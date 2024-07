Francesca Deidda scomparsa il fratello | Igor dica la verità e non neghi l’evidenza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) “Si spera che lui abbia la pietà di dirci lae che smetta di negare”. Questo l’appello lanciato attraverso i social network da Andrea, ildi, la donna di 42 annida maggio dalla sua abitazione a San Sperate, nel sud Sardegna. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato uccisa dal maritoSollai, 43 anni. L’uomo è stato portato in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Ilha pubblicato un post sull’Unione Sarda online, dovelo ha postato con un articolo del quotidiano sardo sul caso della donna.Leggi anche: Vittoria Ceretti bacia un altro: “Non è Di Caprio”. E il gossip impazza “Purtroppo si parla di mia sorella. In queste lunghissime settimane – ha scritto l’uomo– ho dovuto limitare la diffusione della notizia ed evitare ogni genere d’appello per agevolare al meglio il lavoro dei Carabinieri di cui mi sono sempre fidato e continuerò a fidarmi ciecamente”.