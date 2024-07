Emergenza ludopatia Numeri in crescita Quasi 24 milioni in più nel giro di un anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Nel corso del 2023 in Italia sono andati in fumo qualcosa come 150 miliardi di euro per quanto concerne il gioco d’azzardo e, di questi, ben 82 riguardano tutto ciò che viene portato avanti online, la vera nuova frontiera da oramai un decennio dove lucrare come non mai, per di più dopo i mesi più duri della pandemia quando non si poteva uscire di casa e c’era da passare il tempo con i più disparati diversivi. Dentro questi 82 miliardi, la fetta della provincia di Pistoia è di poco superiore ai 286di euro, mettendo il nostro territorio all’ottantesimo posto complessivo in Italia: in valori assoluti, invece, in Toscana restano dietro Grosseto (264), Siena (249) e Massa Carrara (225). È quanto emerge da "Il libro nero dell’azzardo: mafie, dipendenze e giovani" curato dalla Cgil e Federconsumatori per mettere in evidenza quella che è, di fatto, un’molto grave in Italia e che sta arrivando ad averedavvero notevoli.