Due rovi di sterpaglie in fiamme a Cerveteri e a Pomezia | intervengono i pompieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024) 9 luglio 2024- Dalle ore 15:00 circa, i Vigili del Fuoco di Roma stanno intervenendo ain Via del Mare,181 e ain Via del Castel Campanile,20 per due grandi incendi die colture. Sono stati richiesti moduli antincendio per contrastare le. Al momento non ci sono persone coinvolte. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .