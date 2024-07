Disperso in montagna 22 anni fa ritrovato perfettamente mummificato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) A distanza di 22laha restituito il corpo di un uomo, l’alpinista 59enne William Stampfl,naturalmente dal freddo ein perfette condizioni, come se fosse stato ibernato per tutto questo periodo. La storia dell’uomoinEra il giugno del 2002 quando l’alpinista americano stava scalando il monte Huascaran, unaalta oltre 6.700 metri in Perù. Purtroppo una valanga travolse la sua spedizione, compreso Stampfl che non fu piùnonostante le serrate ricerche da parte delle autorità. I familiari avevano ormai perso le speranze di ritrovare il corpo dell’uomo ma adesso, complice lo scioglimento dei ghiacciai provocato dagli sconvolgimenti climatici, dalla catena della Cordillera Blanca delle Ande è riemerso il corpo di Stampfle intatto.