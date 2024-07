Da Isabella Ferrari a Bianca Balti il selfie al mare è no make up a ogni età

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 9 luglio 2024) Linee di espressione, macchie cutanee e piccole cicatrici rendono unici. Dunque perché nasconderle? Lo sanno bene le star che – dopo anni trascorsi a perfezionare all’esasperazione il proprio incarnato con strati e strati di fondotinta, correttori e ciprie – oggi si mostrano sempre più spesso per come sono realmente. E quale occasione migliore di una vacanza alper unsenza trucco. Oltreoceano, è stata l’attrice e conduttrice televisiva Chelsea Handler, 49 anni, a dare il via – almeno per quest’anno – aidelle star senza trucco. Mentre era su una barca, al, con capello da marinaio e occhialoni da sole. Ma fiera delle sue rughette attorno alle labbra e di quelle, naturalmente più marcate, sul collo.