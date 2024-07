Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Pensiamo di sapere già tutto sul, dopo 3 anni di tamponi, mascherine, bollettini giornalieri, vaccini, fake news, allarmi e allarmismi. Invece “lui”, il, cambia continuamente con le sue varianti e sottovarianti e può ancora essere pericoloso, se non per tutti, per molti. In questi giorni è in rapido aumento. Lo dicono i dati del bollettino settimanale sul monitoraggio di-19 diffuso il 5 luglio da ministeroSalute e Istituto Superiore di sanità. Precisamente, dal 27 giugno al 3 luglio i nuovirilevati sono stati 3.855. Mentre nella settimana dal 20 al 26 giugno, si sono registrati 2.505 nuovi contagi. Torna a sentire l’odore del caffè dopo due anni di Longe scoppia in lacrime X Questo secondo gli esiti dei tamponi fatti e registrati, quindi restano esclusi tutti iin cui non si è fatto un tampone in farmacia.