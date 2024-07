Cosa è successo a Sinner contro Medvedev Scuote la testa con il medico | Mi gira la testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Jannikha chiamato un medical time-out durante il quarto di finale di Wimbledon 2024, che lo vede impegnatoil russo Daniilsull’erba londinese. Il numero 1 del mondo era in difficoltà dal punto di vista fisico: dopo aver vinto il primo set al tie-break, il fuoriclasse altoatesino ha perso la seconda frazione e nel terzo parziale è andato sotto di un break (1-2). L’azzurro si è seduto in panchina e ha chiesto l’intervento del fisioterapista, a cui il tennista italiano ha dichiarato di avere unmento di. La figura medica ha misurato la pressione al giocatore e ha fatto il saturometro, poco dopo Jannikè stato condotto negli spogliatoi per ulteriori trattamenti. Daniilè rimasto in campo e si è riscaldato al servizio, in attesa dell’avversario che è rientrato in campo dopo una decina di minuti di assenza.