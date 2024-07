Come prepararsi con stile al concerto di Taylor Swift? Con il suo merchandising | dalle T-shirt ai dad cap ecco i must have da non perdere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Il conto alla rovescia per ildi Milano è cominciato. Leies (aka le fan di) sono pronte da mesi alle tappe italiane di The Eras Tour, allo Stadio Meazza il 13 e il 14 luglio. E mentre impazzano le polemiche sui prezzi di biglietti arrivati alle stelle (nei siti di secondary ticketikng si parla di cifre dai 4 mila ai 13 mila euro), la community italiana si prepara all’evento dell’anno anche dal punto di vista della moda e dei look. Ilè il punto di partenza imprescindibile per ogniie che si rispetti. Il principe William porta i figli aldi