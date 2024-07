Clio MakeUp annuncia la fine del matrimonio dal marito Claudio Midolo | Decisione sofferta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024)Zammatteo, nota anche comeladeldal. Da giorni circolava l’indiscrezione che parlava di una presunta crisi tra i due: con un comunicato pubblicato sul blog dell’influencer e make up artist, hanno reso ufficiale la separazione. “Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione”. Così comincia il lungo comunicato-annuncio scritto daZammatteo sul suo blog. La make up artistla separazione da, sposato nel 2008 e padre delle sue figlie. Così continua: “Profondamente grati per l’unione che è stata, come molti, ci siamo amati, ma, come molti, anche noi, dopo aver vissuto alti e bassi, conflittualità e momenti bui – che abbiamo cercato, con impegno reciproco, di contrastare – siamo giunti ad unaconsapevole, intimamente ponderata e: i nostri percorsi personali si dividono, dopo un legame lungo diciotto anni, dopo aver costruito molto insieme – nonostante la giovane età – prima negli Stati Uniti, poi in Italia, e dopo aver visto nascere le nostre amatissime figlie, il cui benessere per noi, oggi, costituisce la nostra massima e assoluta priorità.