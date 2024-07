Casandrino | Pretende soldi dalla madre per droga e tenta di accoltellarla

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 luglio 2024): arrestato un 42enne perta estorsione, rapina e lesioni nei confronti della. I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato perta estorsione, rapina e lesioni un 42enne digià noto alle forze dell'ordine. Ha preteso da lei denaro, verosimilmente destinato all'acquisto di stupefacenti. Il 42enne ha incassato il rifiuto dellaaggredendola e raccogliendo un coltello da cucina. Poi avrebbeto di colpirla. La vittima è scappata e si è rifugiata nell'appartamento dei vicini. I carabinieri sono arrivati poco dopo, allertati dal 112. Il 42enne è stato disarmato ed è finito in manette. E' ora in carcere, in attesa di giudizio.