Boss in incognito streaming e diretta tv | dove vedere il docu-reality con Max Giusti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 luglio 2024)intv:ilcon Max(replica) Questa sera, martedì 9 luglio 2024, va in onda in replicain, ildi Rai 2 condotto da Max. Si tratta delle repliche dell’edizione andata in onda nel 2023 e riproposta in queste sere d’estate. Il format previsto è quello classico e amato dal pubblico: protagonisti sono alcuni datori di lavoro che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie: camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito, grazie a trucco e parrucco. Solo alla fine di quest’esperienza sveleranno la loro reale identità. Maè possibilein2024 in tv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.