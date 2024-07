Bagnoli ' Sammontana tra 5 anni sarà quotata in Borsa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) "Tra cinquequoteremoin". Lo ha annunciato Leonardo, ceo dell'industria dei gelati a margine di una conferenza stampa in cui l'azienda ha presentato il bilancio 2023 e un piano di espansione. "Abbiamo impostato una grande operazione societaria - ha spiegatoai giornalisti -, ossia far entrare in minoranza il fondo Investindustrial, in modo oculato siamo andati a cercare un fondo con certificazioni ambientali e sociali importanti. La nostra famiglia ha grande coerenza nel fare impresa, utilizziamo la finanza per arrivare a degli obiettivi. Il fondo ci aiuterà a fare investimenti e acquisire nuove realtà come Forno d'Asolo", appena c'è l'okay dell'Antitrust, a un polo italiano dei surgelati di pasticceria, dessert e gelato da 1 miliardo di euro.