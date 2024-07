‘A bordo laguna’ si alza il sipario sull’Orbetello Piano Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Orbetello (Grosseto), 9 luglio 2024 - Torna la rassegna ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra che fino al prossimo 4 agosto porterà ilforte in alcuni dei luoghi meno frequentati della laguna toscana, trasformandoli in palcoscenici di eccezione per accogliere virtuosi da tutto il mondo. Saranno le musiche di Chopin, Liszt, Ravel e Gershwin a tenere a battesimo la 13 edizione delcon unrecital dal titolo “Alaguna” (inizio ore 21.30), che vede protagonista Artem Tereshchenko, giovanissimo vincitore dell’OrbetelloCompetition Junior 2023 cui seguirà un brindisi inaugurale offerto dalla Cantina Monteverro. Nato a Dnipro, il ventitreenne pianista ucraino che si sta affermando come uno dei talenti più interessanti della scena musicale europea, ha mosso i primi passi nella musica all'età di sette anni, vincendo il primo premio allo Chopin Music Fest.