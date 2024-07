Zenless Zone Zero quanto ha guadagnato a pochi giorni dal lancio?

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 8 luglio 2024) A distanza didaldi, è lecito chiedersi come avviene del resto con ogni free to play,il team abbia incassato, se si tratti di un flop pre-annunciato o un successone, come è stato con Genshin Impact e Star Rail. A seguire vi sveleremo le cifre sia in pre-registrazioni che download e guadagni.– Gamerbrain.net: Successone o Flop? Come volevasi dimsotrare,si è posizionato fin da subito nel primo posto in classifica su Mobile, come gioco più scaricato e giocato. Con oltre 47 milioni di pre-registrazioni, il titolo ha superato i 50 milioni di download, al punto che il team ha ringraziato i giocatori con una speciale ricompensa in gioco. Il 57% delle entrate provenienti dal mercato Mobile che ci crediate o no lo incassa, almeno in Cina, seguito dal Giappone, gli Stati Uniti, Hong Kong e Taiwan.