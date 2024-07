VIDEO – Zielinski presentato dall’Inter | Nessuna vetta mi spaventa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024)nel weekend è diventato anche ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, dopo il deposito del contratto di qualche giorno fa. Per il centrocampista polacco arriva il primodi presentazione della nuova stagione. LA PRESENTAZIONE – Come ormai consueto, l’Inter utilizza deispettacolari per presentare i nuovi acquisti. Non più le conferenze stampa di una volta, bensì dei prodotti confezionati per i social in cui i giocatori appaiono come dei protagonisti di un film. È il caso anche di Piotr, il primo ufficializzato per la stagione 2024-2025 in attesa di Josep Martinez e Mehdi Taremi. Il centrocampista polacco si è trasferito a parametro zero, dopo la fine del suo contratto con il Napoli. Con la formazione campione d’Italia in carica,(reduce dagli Europei dove è uscito alla fase a gironi) ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2028.