Twisters | le prime reazioni dei veri metereologi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 8 luglio 2024) Iamericani a raccolta per una proiezione speciale in anteprima dihanno detto la loro sul disaster movie in arrivo nei cinema il 17 luglio. Il 17 luglio il padre di tutti i tornado si abbatterà sui cinema italiani con l'arrivo di, disaster movie seriale che riaggiorna i temi e le devastazioni del primo Twister di Jan De Bont, uscito nel 1996. Nel frattempo ledeisono approdate in rete rivelando il pensiero dei professionisti del settore. Guidato da Glen Powell e Daisy Edgar-Jones,mostra l'operato di un team di cacciatori di tempeste ed esperti meteorologi che unisce le forze per indagare sugli enormi tornado che colpiscono i campi coltivati, mettendo a repentaglio la propria vita in nome della scienza.