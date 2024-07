Tragedia in viale Pertini Perde il controllo della moto Muore bancario di 34 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Non mancava molto alle 2.30notte tra sabato e domenica. Marco Fanelli, 34, in sella alla suastava viaggiando lungo, in direzione via Emilia Ponente. Poi, all’improvviso, qualcosa è andato tragicamente storto. Per motivi ancora al vagliopolizia locale, che è intervenuta sul posto per gli accertamenti del caso e adesso sta indagando per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto dagli esiti fatali, il trentaquattrenne ha perso ilsue due ruote. Ecco allora che a circa cento metri di distanza dall’intersezione verso la via Emilia ha prima sbandato verso sinistra, scontrandosi con lo spartitraffico centrale del, poi, per effetto dell’urto, è stato sbalzato via dallacicletta, cadendo rovinosamente e a terra e lì strisciando sull’asfalto per almeno venti metri prima di restare riverso, immobile, sulla corsia di sinistra del, proprio alla fine dello spartitraffico.