Tessmann vetrina per l’obiettivo dell’Inter | convocato per Parigi 2024

(Di lunedì 8 luglio 2024) Tanner, obiettivo, è statoper le Olimpiadi di. Il centrocampista rientra nella lista convocati di Mitrovic.– Non è un mistero chesia un obiettivo. Il centrocampista americano, in forza al Venezia, piace alla dirigenza nerazzurra. Il cui piano è quello di prendereadesso per poi portarlo definitivamente a Milano dalla prossima estate 2025. Trattativa col Venezia tuttora in corso, con il baby Gaetano Oristanio, che dovrebbe fare il percorso inverso, in un’operazione comunque slegata. Intanto,ha risposto alla convocazione del CT Marko Mitrovic con la nazionale olimpica statunitense per le Olimpiadi di. Ulterioreper mettere in mostra le sue qualità.