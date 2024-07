Svincolo tangenziale a Bologna chiuso per il G7 | quale e quando

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 – L’arrivo del G7 acomporterà inevitabilmente alcune modifiche alla viabilità. Autostrade per l’Italia fa sapere che, in vista del summit al Tecnopolo per il tema di Scienza e Tecnologia, verràun tratto delladida mercoledì 10 luglio a giovedì 11 luglio dalle 8 alle 18 e, comunque, fino a cessate esigenze. Lointeressato è il 7 (Centro), in entrata verso San Lazzaro di Savena/ A14-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e da San Lazzaro/A14 In alternativa si potrà utilizzare lo7 bis SS64 per Ferrara. .