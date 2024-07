Squalifica finita Alex Schwazer torna alle gare

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 8 luglio 2024) AGI -ladi otto anni perché ritenuto recidivo al doping, il marciatore altoatesino Alex Schwazer ritornerà: lo farà venerdì 19 luglio ad Arco in Trentino in una 20 chilometri denominata 'QAlex 20k', organizzata da Queen Atletica che ha annunciato anche l'evento. Sarà una gara serale - l'orario di partenza è attornoore 19 - quella che decreterà il ritornocompetizioni ufficiali di Schwazer, il marciatore altoatesino che nell'agosto del 2016 era statoto per otto anni da un panel del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) a Rio de Janeiro in sede olimpica perché ritenuto responsabile di aver assunto per la seconda volta sostanze vietate al Codice mondiale antidoping. I dubbi sul caso Schwazer Il caso 'Schwazer 2' sin da quando è scoppiato, giugno del 2016, è sempre apparso molto nebuloso in diversi aspetti con una provetta prima risultata negativa e qualche mese dopo positiva.