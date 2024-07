Sono tanti soldi Temptation Island svelati i cachet di coppie tentatori e Filippo Bisciglia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il prossimo appuntamento contorna su Canale 5 l’11 luglio alle 21.35. Come sempre, alla conduzione, per la decima volta,, ormai padrone di casa a tutti gli effetti. Nel cast, 7più o meno in crisi che decidono di mettere alla prova il proprio amore: Christian e Ludovica, Siria e Matteo, Jenny e Tony, Raul e Martina, Vittoria e Alex, Luca e Gaia, Lino e Alessia. Le loro storiesimili a quelle delleche in questi anni hanno partecipato al reality delle tentazioni. Alcunedevono superare un tradimento, ma c’è anche chi cerca conferme e chi deve trovare il proprio equilibrio. Dopo il successo del secondo appuntamento che ha segnato oltre il 26% di share,tornerà con una nuova puntata del suo viaggio dei sentimenti.