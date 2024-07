Samsung sciopero di 3 giorni in Corea del Sud per mancato accordo sui salari | è la prima volta

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per ladel Sud lodei lavoratori, che hanno deciso di incrociare le braccia per tre, è una novità assoluta, quasi shockante. L’agitazione sindacale è stata decisa quando le trattative suisi sono interrotte con un nulla di fatto. Migliaia di lavoratori si sono riuniti davanti agli impiantidi Hwaseong, nella provincia di Gyeonggi, a sud di Seoul, indossando nastri con la scritta “lotta di solidarietà”. La novità degli scioperi inUn altroinElectronics si era tenuto a inizio giugno. Era stato unodi un solo giorno, ma aveva fatto molto rumore dal momento che era laagitazione in assoluto nel gigante sudno della tecnologia. Ma anche il soggetto coinvolto aveva contribuito ad accendere il dibattito nel Paese, suscitando anche l’attenzione dei media internazionali.