Perché il 7 ottobre è già un fattore di reclutamento per i terroristi

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’attacco di Hamas contro Israele del 7scorso “è stato, è e sarà un evento generazionale che le organizzazioniche in Medio Oriente e nel mondo utilizzeranno come opportunità di”. È quanto ha dichiarato il funzionario statunitense Brett Holmgren al Washington Post. È stato a capo del Bureau of Intelligence and Research del dipartimento di Stato e il 18 luglio prenderà le redini del National Counterterrorism Center, un’altra delle 18 agenzie della comunità d’intelligence americana, ereditandone la guida (come acting director) da Christine Abizaid. Lisa Kenna lo sostituirà al Bureau. Quanto previsto rispetto alle conseguenze del 7, “lo abbiamo già visto in qualche misura in Europa”, ha detto ancora Holmgren, riferendosi agli arresti di persone in Germania e nei Paesi Bassi accusate di aver progettato attacchi contro obiettivi ebraici.