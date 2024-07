Per il Basket Montecatini c’è l’ala argentina Tomas Fernandez Lang

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 8 luglio 2024)TERME –, ala di 195 cm del 2006, lo scorso anno messosi in mostra in B Nazionale nelle file della Virtus Arechi Salerno, è da oggi (8 luglio) un nuovo atleta della Fabo Heronsche, dopo la delusione degli spareggi promozione, tenta di nuovo il salto tra i professionisti. In precedenza, aveva esordito in A2 con la maglia della Fortitudo Agrigento, disputando in contemporaneamente la C Silver e l’Under 17 Eccellenza con l’altra squadra di Agrigento, il Real. In Italia è arrivato nel 2021 per giocare nell’Under 17 con la Dinamo Sassari.è cresciuto in patria nell’Estudiantes de Santa Rosa, entrando a far parte delle nazionali argentine e disputando un Mondiale Under 17, è stato di recente protagonista della Fiba AmeriCup U18, raggiungendo la finale con gli Usa, che di fatto ha qualificato l’ai Mondiali U19 in Svizzera dell’anno prossimo.