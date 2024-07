Pensioni anticipate 2025 Quota 41 contributiva sostituirà la Fornero 41+10 e 42+10??

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di lunedì 8 luglio 2024) Nell’articolo di oggi cercheremo di rispondere alla domanda del Signor Giancarlo che rivolgendosi personalmente al Dott. Perfetto, il nostro esperto previdenziale, chiede cosa avverrà qualora mai fosse approvata la41 per tuttivoluta dalla Lega, verrà sostituita lao sarà un’alternativa da affiancare? E soprattutto chi avesse già raggiunto prima dell’entrata in vigore della Nuova41 i requisiti dell’anticipatavedrebbe i propri requisiti cristallizzati o li perderebbe? Di seguito la domanda del nostro lettore e l’accurata risposta del nostro esperto, domanda che probabilmente sono in molti a farsi., Legge: requisiti raggiunti si cristallizzano? Così Il Signor Giancarlo: “Buongiorno.