Ora Emma ha davvero una voglia matta di divertirsi

(Di lunedì 8 luglio 2024) «Fuori dai denti, ne hole palle piene della sofferenza».sorride di gusto, anche con gli occhi, mentre davanti alla videocamera del suo smartphone si aggiusta i capelli in una sorta di chignon spettinato. Nell’estate dei suoi 40 anni, che la vedrà protagonista dei più disparati festival italiani, da Parma ad Alghero, da Forte dei Marmi a Catania, la sua nuova parola d’ordine sembra rappresentare in qualche modo anche il segreto del successo delle sue ultime canzoni: leggerezza. Una fresca, consapevole, superbamente liberatoria leggerezza. «Che non significa frivolezza o superficialità, sia ben chiaro», ci tiene a precisare. «La leggerezza è una cosa serissima, la puoi imparare veramente solo in età adulta. Sarà che a un certo punto ci rincoglioniamo, sarà che diventa una questione di sopravvivenza, emotiva e mentale».