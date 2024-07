Morto sotto il trattore Non sarà fatta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Niente autopsia. Dopo l’esame esterno del cadavere arriverà il nullaosta per la restituzione alla famiglia e quindi si potranno organizzare i funerali di Alessandro Franceschini, l’uomo di 63 anni deceduto a seguito delle ferite riportate dopo essere rimasto schiacciato dalmentre stava eseguendo alcuni lavori agricoli vicino a casa, in via del Poggetto, tra le località Luciani e San Piero, nel territorio di Montecarlo, su un piccolo colle dove si arriva con una strada piuttosto sconnessa. Sul posto sono intervenuti, oltre ai mezzi di soccorso, i carabinieri e i tecnici della Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro che dovranno accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Si è trattata di una fatalità per il coltivatore diretto che mandava avanti la sua azienda con notevole esperienza, visto che da sempre ha svolto questa attività e senza dipendenti.