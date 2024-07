Militari a Bergamo primo giorno di servizio e primo intervento con la polizia per una lite a colpi di bottiglia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024)dideiimpegnati da oggi (lunedì 8 luglio) nella zona della stazione di, nell’ambito dell’operazione ‘Strade Sicure’. Intorno alle 17, alle pensiline dei bus della stazione autolinee, è scoppiata una rissa tra due persone di origine straniera, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Un 32enne è stato ferito in testa adied è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni in condizioni non gravi. Sul posto, oltre al 118, due agenti della Questura die, appunto, i duedell’esercito entrati inper il turno di presidio pomeridiano (previsto dalle 13 alle 19). La pattuglia congiunta ha bloccato e identificato l’aggressore, che verrà denunciato per lesioni.