John Cena dice addio al wrestling e si concentra sulla recitazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il Money in the Bank PLE della WWE si è svolto ieri sera a Toronto, in Canada e la Hall of Famer della WWE Trish Stratus ha sorpreso i fan dando il benvenuto a John Cena dopo un'altra pausa per la sua carriera di attore. Dopo aver ricevuto un'enorme ovazione dai fan, Cena ha fatto sul serio e ha confermato che si ritirerà dalle azioni sul ring nel 2025. La notizia era attesa ormai da un po', con la star di Peacemaker che aveva menzionato in diverse interviste che il suo tempo come wrestler professionista sarebbe finito a breve finito. View this post on Instagram A post shared by WWE (@wwe) "La Royal Rumble del 2025 sarà la mia ultima", ha detto Cena davanti a un pubblico tutto esaurito.